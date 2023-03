Era in possesso di due coltelli a serramanico da 20 cm e mezzo grammo di marijuana.

Il 5 marzo i Carabinieri della Stazione di Vallermosa hanno fermato – nelle prime ore del mattino – e denunciato a piede libero un 18enne del posto.

Il giovane, che al momento del fermo camminava per le vie del Comune, ha dichiarato di detenere lo stupefacente per uso personale e non terapeutico. I militari hanno sequestrato quanto trovato e la droga verrà depositata per le analisi di laboratorio.

Il ragazzo, oltre alla denuncia per possesso di oggetti atti a offendere, verrà segnalato all’autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

