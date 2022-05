Incidente stradale in territorio di Capoterra.

Due auto – una Volkswagen e una Bmw – si sono scontrate, per circostanze in fase di accertamento, di fronte al cantiere della Sangermano, l’azienda per lo smaltimento rifiuti.

Si sono registrati feriti, soccorsi dalle ambulanze del 118.

Dopo la collisione la strada è rimasta chiusa, sino all’arrivo dei carrattrezzi che hanno rimosso i due veicoli dalla carreggiata.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata