Nonostante l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, è stato beccato da una pattuglia dei carabinieri all’interno del cortile dell’abitazione della donna.

Un bracciante agricolo di 44 anni è stato arrestato ieri sera a Donori dai carabinieri.

L’uomo da tempo perseguita la moglie e ieri sera ha violato le prescrizioni imposte dal gip del Tribunale di Cagliari, che neanche un mese fa aveva emesso l’ordinanza in seguito a una denuncia della donna per maltrattamenti e agli accertamenti dei carabinieri.

Poco dopo le 21 il 44enne è stato colto in flagranza nel luogo in cui non poteva sostare ed è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Dolianova, in attesa dell’udienza di convalida in cui potrebbe essere decisa una misura cautelare più pesante.

(Unioneonline/L)

