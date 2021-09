Intervento d’emergenza dei vigili del fuoco di Cagliari, entrati in azione all’incrocio tra via Bonaria incrocio e via Amerigo Vespucci a Quartu, dove – in seguito a un incidente - una donna è rimasta incastrata sotto un'auto vicino alle strisce pedonali.

Gli uomini del 115 hanno provveduto al sollevamento del veicolo con un kit di cuscini pneumatici, estraendo la donna e affidandola al personale sanitario inviato dal 118 intervenuto. Poi il trasferimento d’urgenza in ospedale con l’ambulanza.

Al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni di salute della donna.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale di Quartu.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata