Si svolgeranno sabato i funerali di don Alberto Pistolesi, morto mercoledì nel drammatico incidente stradale al Poetto.

Alle 10.30 il funerale si svolgerà a Sinnai nella sua parrocchia di Santa Barbara (sarà trasmesso in diretta sul nostro sito www.unionesarda.it). Alle 14.30 a Quartu, nella chiesa di Santo Stefano.

Ad annunciarlo sono la mamma Lidia, la sorella Valentina e il fratello Francesco sicuri che "il Signore lo ricompensi per il bene e la gioia seminati”.

A Sinnai un’altra giornata di grande dolore, con la chiesa di Santa Barbara aperta dopo che mercoledì sera la messa era stata celebrata da un anziano sacerdote da anni collaboratore di don Pistolesi nella cura della chiesetta di Santa Vittoria: don Guido ha ricordato don Pistolesi, la sua bontà, la sua gioia, la vicinanza alla gente, ai bambini, agli anziani.

Durante la giornata centinaia di persone si sono avvicinate alla chiesa parrocchiale. "Un bambino fra i bambini”, il ricordo di una donna. “Non ci credo ancora. Lo porteremo sempre nei nostri ricordi”.

LUTTO CITTADINO – A Sinnai sono anche stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Tarcisio Anedda e avrà validità sino a sabato, giorno dei funerali. Con la medesima ordinanza il sindaco Anedda ha disposto che in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione e nelle scuole di ogni ordine e grado siano issate le bandiere a mezz’asta e la presenza alla cerimonia funebre del Gonfalone. In segno di lutto ha anche disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma nell’arco della vigenza del lutto cittadino e comunque sino al giorno 8 dicembre compreso, festa dell’Immacolata Concezione.

Con la sua ordinanza il sindaco "invita poi tutta la cittadinanza, ed in particolare le attività autonome, gli imprenditori ed i commercianti, a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre, con le modalità che riterranno più opportune per tale circostanza, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”.

IL CORDOGLIO – Il Comune di Sinnai si stringe nel dolore: il sindaco Tarcisio Anedda, il presidente con l’intero Consiglio comunale, la Giunta comunale, l’Amministrazione tutta, si legge in una nota, “interpretando la spontanea partecipazione del sentire della Comunità sinnaese, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Don Alberto Pistolesi e alla Diocesi di Cagliari, e partecipano al cordoglio di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo apprezzando le sue doti umane e sacerdotali. Forte carisma, totale dedizione e amore per il prossimo sono state le Sue caratteristiche nella vita privata e in quella pastorale. Mancherà il sorriso di un giovane Sacerdote amato da tutte le generazioni”.

