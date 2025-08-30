l’incidente
30 agosto 2025 alle 19:07
Domus de Maria, scontro frontale: 4 feriti in codice rossoSul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre al personale del 118
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio vicino a Domus de Maria, nella zona di Chia: quattro le persone ferite, tutte in codice rosso.
Sul posto l'ambulanza del 118. Coinvolte due auto che, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata