Un pensionato di 68 anni è stato trovato cadavere nella tarda mattinata nella sua abitazione di Dolianova.

Ieri mattina, il pensionato che non stava bene, si è recato per una visita dal suo medico di famiglia. Oggi una sorella è andato a trovarlo perché non lo vedeva da diverse ore, e lo ha trovato cadavere nel suo letto, senza alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dolianova col capitano Luca Delle Vedove.

Si è trattato di una morte naturale con la salma già a disposizione della famiglia per i funerali. Nessun giallo insomma dietro la morte dell'uomo.

