Si moltiplicano in tutto il territorio regionale le iniziative in ricordo di Gigi Riva. Per omaggiare la memoria del campione rossoblù, protagonista assoluto dell’epopea dello scudetto del 1970, Dolianova gli dedica un graffito che da ieri compare sulla serranda dell’edicola di Gino Pacitto nella piazza centrale del paese.

A realizzarlo Ivo Pittiu, 25 anni, giovane parrucchiere con la passione per il disegno. Il graffito realizzato con le bombolette spray ritrae lo spettacolare gol in rovesciata realizzato da Riva allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza il 18 gennaio del 1970, una vittoria determinante per la conquista del mitico scudetto. «Sono stato io a propormi all’edicolante, lui ha accolto l’idea con entusiasmo – racconta Pittiu – coltivo la passione per il disegno da quando ero bambino, sono contento che qualcuno mi abbia dato questa possibilità di esprimermi in un luogo pubblico. Mi piacerebbe continuare a farlo regalando colore a qualche spazio inutilizzato del nostro paese».

Il graffito per Gigi Riva (L'Unione Sarda)

Un omaggio a Riva accolto con grande favore dalla comunità molto legata al mito rossoblù: «In tanti si sono complimentati – racconta il proprietario dell’edicola Gino Pacitto – presto saranno realizzati altri disegni nelle serrande laterali, uno sarà ancora dedicato a Riva e gli altri alle maschere tradizionali del carnevale sardo».

© Riproduzione riservata