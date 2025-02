Sette ore senza energia elettrica, dalle 9 alle 16, per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione sugli impianti di E-distribuizione. Un black-out programmato che domani non consentirà agli uffici pubblici di garantire i servizi essenziali vista l’impossibilità di utilizzare computer e banche dati e di attivare gli impianti di riscaldamento. Per questo il sindaco Ivan Piras ha firmato l’ordinanza di chiusura degli uffici comunali e delle scuole dell’infanzia e primaria di viale Europa. Chiusura anche per la biblioteca di piazza Brigata Sassari.

L’intervento di manutenzione alla rete elettrica riguarderà corso Repubblica, via Rossini, via Marconi, via Santa Maria, via Conte Boyl, via C. Manca, via Roma, via Piave, via Deledda, via Zuddas, viale Europa e piazza Brigata Sassari. Il gestore comunica che l’interruzione dell’energia interesserà solo le utenze alimentate a bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione della corrente potrebbe essere momentaneamente riattivata. E-distribuzione raccomanda agli utenti di non commettere imprudenze (uso di ascensori, montacarichi o altri macchinari alimentati con l’energia elettrica).

