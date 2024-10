A Dolianova sono scattate ieri notte le limitazioni al traffico per consentire l’esecuzione di lavori urgenti alla linea ferroviaria da parte dell’Arst.

Interventi che andranno avanti fino al 31 ottobre e vedranno le squadre di operai e tecnici impegnate nelle ore notturne dalle 22 alle 6 del mattino. Il primo intervento riguarda il passaggio a livello di via Cagliari per un taglio stradale che attraverserà tutta la via. I lavori proseguiranno anche stanotte.

Negli orari indicati non sarà possibile entrate a Dolianova o uscire attraversando il passaggio a livello di via Cagliari.

Dal 29 al 31 ottobre sarà invece effettuato il secondo intervento nel passaggio a livello di via Dante. In questo caso, sempre negli orari notturni (dalle 22 alle 6 del mattino), non sarà possibile percorrere l’uscita verso la circonvallazione di Serdiana o entrare a Dolianova dalla prosecuzione di via Dante.

