Dolianova, incendio all’ecocentro: in fiamme cassoni e cumuli di rifiutiIl fuoco nel tardo pomeriggio nella struttura di via Mattei
Fiamme questo pomeriggio all’ecocentro di Dolianova, dove alcuni cassoni e cumuli di rifiuti sono andati a fuoco.
L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio nella struttura di via Mattei. Il tempestivo intervento di due squadre della Centrale operativa dei vigili del fuoco di Cagliari ha impedito che il rogo si propagasse all’intero impianto, evitando il coinvolgimento delle strutture e delle aree limitrofe.
Le squadre hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.
(Unioneonline/v.f.)