Dolianova rinnova il voto a San Pantaleo, uno dei due patroni del paese insieme a San Biagio. Ricchissimo il programma degli appuntamenti che animeranno il centro del Parteolla per quattro giorni. Si parte stasera alle 18 con i vespri e la messa della vigilia nella Cattedrale romanica di San Pantaleo. Alle 22, primo appuntamento musicale in Piazza Europa con il concerto del gruppo rock “I Nottambuli”. Domani il clou dei riti religiosi: alle 18.20 l’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi accoglierà all’ingresso della Cattedrale il vescovo titolare della Diocesi di Dolia mons. Flavio Pace che presiederà la messa solenne. Alle 20 la processione per le vie del centro storico accompagnata dalla Confraternita del Santo Rosario, dai Gruppi Folk e dalla banda del Circolo musicale parteollese. Al termine, sul sagrato della Cattedrale di San Pantaleo, si terrà uno spettacolo di fuochi d’artificio. Domenica alle 22, in Piazza Europa, il concerto della cantante Maria Giovanna Cherchi. Gran finale lunedì 29 luglio, nella stessa piazza, con lo spettacolo del gruppo Non solo Barritas. La festa di quest’anno è organizzata dal Comitato di San Pantaleo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco.

