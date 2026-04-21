Musica sacra e canti della tradizione per rivivere i momenti più importanti della Quaresima e della Pasqua appena trascorse.

Domenica 26 aprile, nella chiesa di San Biagio, è in programma una serata interamente dedicata alla polifonia con l’esibizione dei cori polifonici di Dolianova “Canticum Novum”, diretto da Eleonora Altea, e “Psallite”, diretto da Stefania Siddi, e il coro della Scuola Civica di Musica di Cagliari guidato da Giampaolo Zucca.

In scaletta brani in italiano e in lingua sarda del repertorio della musica colta e della tradizione popolare. L’appuntamento è per le 19. Ingresso libero.

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