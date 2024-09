Fino a 900 euro per sostenere le spese veterinarie. Un aiuto concreto per favorire l’adozione dei cani randagi ospitati nel canile Shardana in carico al Comune di Dolianova.

La misura standard prevede un contributo biennale di 600 euro che salgono a 900 euro per un triennio in caso di adozione di un cane di età superiore ai 10 anni. L’iniziativa punta a ridurre la presenza degli animali dati in custodia al canile per i quali il Comune paga 4,27 euro al giorno per la custodia di un singolo esemplare. La spesa complessiva supera gli 80mila euro all’anno.

Il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani è in costante crescita nel Parteolla nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e l’incessante attività delle associazioni di volontariato. Situazione complicata che nel 2022 ha convinto il Comune a correre ai ripari con l’approvazione di un nuovo regolamento per favorire affidi e adozioni.

Una decisione che punta a un duplice obiettivo: migliorare il benessere degli animali consegnandoli a famiglie consapevoli e responsabili e ridurre i costi a carico della collettività per il loro ricovero.

