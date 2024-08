Fede, tradizioni popolari, cultura e musica dal vivo. C’è tutto questo nel ricco cartellone dei festeggiamenti in onore di San Biagio, compatrono del paese insieme a San Pantaleo, in programma dal 21 al 25 agosto a Dolianova. È questa “Sa Festa manna de Santu Brai” con la comunità che celebra in pompa magna il martire di Sebaste rispetto alla festa invernale che si celebra a Febbraio.

La “Societas Sicci Sancti Blasi”, in collaborazione con la parrocchia e il Comune, ha definito il programma degli eventi civili e religiosi.

Si parte il 21 agosto, alle 20.30, con la presentazione del nuovo cocchio del Santo ultimato dagli artigiani del paese. Giovedì 22 agosto, alle 19, la messa dedicata a San Biagio. I festeggiamenti civili entreranno nel vivo venerdì 23 agosto, alle 22, con la commedia in lingua sarda messa in scena dalla Compagnia Doliense in Piazza Europa. Sabato 24, alle 20, il rito della vestizione del Santo. Seguirà, alle 22, in Piazza Europa, la serata danzante con l’orchestra “Karismatica”. Domenica 25 agosto, alle 10, il momento più atteso dei riti religiosi con la processione per le vie del centro storico accompagnata dai gruppi folk, dai cavalieri e dalle banda del Circolo musicale parteollese. Alle 11, la messa solenne animata dal coro parrocchiale. Alle 22, in Piazza Europa, serata Dj set con “Le Donatella” e “Danyjeey”. Chiusura con lo spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Piano.

© Riproduzione riservata