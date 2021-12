In un immobile disabitato e abbandonato, in via Soleminis a Dolianova, i carabinieri hanno fatto una sconcertante scoperta. All’interno erano stati nascosti 14 chili di marijuana tra piante e infiorescenze essiccate, inseriti in sacchi di plastica e scatole cartone; 120 grammi di hashish; due flaconi in vetro da 80 ml ciascuno di olio di hashish; e un ciclomotore Piaggio Ape 50 che era stato rubato a ottobre a Serdiana.

Il materiale è stato individuato ieri nel corso di un servizio di prevenzione generale nel cui ambito è stata eseguita l’ispezione dentro lo stabile, che ha un accesso libero.

I militari hanno avviato gli accertamenti per stabilire la provenienza della droga e il periodo in cui è stata sistemata nei locali.

(Unioneonline/s.s.)

