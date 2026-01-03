Partirà mercoledì prossimo il nuovo servizio attivato dal Comune di Dolianova per dare un supporto ai cittadini nel disbrigo delle pratiche socio-assistenziali. Lo "Sportello sociale in presenza" sarà operativo ogni mercoledì dalle 8.30 alle 10.30.

Il personale dell’ente sarà a disposizione per aiutare i cittadini nella presentazione delle domande per le provvidenze e i contributi economici in favore di soggetti affetti da patologie specifiche (malati psichici, nefropatici, trapiantati, talassemici ed emofilici, pazienti oncologici).

Gli utenti potranno rivolgersi allo sportello sociale anche per le pratiche relative al reddito di inclusione sociale e per la gestione dei procedimenti dei bandi per i bonus affitto, bonus idrico, contributo per la fibromialgia e assegni di maternità. Le richieste saranno prese in carico seguendo un ordine cronologico. Per informazioni si può chiamare il numero 0707449332.

