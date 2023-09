Meticci, di razza, di taglia grande o piccola: i cani salgono in passerella per sostenere l’attività delle unità cinofile da soccorso. Tutto pronto a Capoterra per il défilé amatoriale dedicato agli animali a quattro zampe e ai loro padroni, che si terrà sabato 9 settembre a partire dalle 18,30, in piazza Liori.

Il “Dog festival”, organizzato dall’associazione Prociv unità cinofile da soccorso di Capoterra, in collaborazione con l’assessorato allo Sport e Spettacolo del Comune e la Dreamwalksound, darà la possibilità a tutti i cani, accompagnati dai loro proprietari, di sfilare per una buona causa: il ricavato della manifestazione sarà utilizzato dall’associazione per acquistare attrezzature di protezione civile.

Non verranno premiati solo gli animali più belli, ma anche i più simpatici, e le coppie cane-padrone più affiatate. La serata sarà anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini in merito al randagismo, e al triste fenomeno dell’abbandono dei cani.

© Riproduzione riservata