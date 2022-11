Notte di apprensione per il destino di un trentenne quella appena trascorsa. Si era perso in una zona impervia, con una fitta vegetazione, in località Rio San Girolamo, a Capoterra: è stato salvato dopo sette ore di lavoro.

Il ragazzo aveva perso l’orientamento, forse anche a causa del buio. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 20. La mobilitazione è stata imponente: in zona sono arrivati una squadra ordinaria, il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni.

I soccorritori, in contatto telefonico, hanno localizzato il disperso tramite le coordinate Gps dello smartphone e dopo un percorso di circa dieci chilometri nell'area impervia lo hanno raggiunto e recuperato: aveva solo alcune escoriazioni. L'intervento è terminato alle 4 circa. Sul posto presente anche il sindaco del comune di Capoterra.

