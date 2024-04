Una giornata di disagi a Sestu, e di nervoso. In mezza città, e forse anche un po’ di più, non esce l’acqua dai rubinetti. Come ha annunciato Abbanoa una settimana fa, si tratta di lavori per l’efficientamento della rete idrica. Purtroppo, per svolgerli, è stato necessario togliere l’acqua da via Scipione e corso Italia subito dietro al rio Matzeu, fino all’ingresso di Sestu. I lavori sono iniziati alle 8.30 e dovrebbero terminare alle 18 stasera.

Abbanoa ha annunciato gli interventi per tempo, la notizia è stata ripresa sul sito ufficiale del Comune, sull’app Municipium, sull’edizione cartacea de L’Unione Sarda. Purtroppo però molti non lo sapevano. Così, come si può leggere nei social, c’è chi è dovuto correre ai ripari comprando urgentemente bottiglie in gran quantità, chi appena alzato ha avuto difficoltà per potersi lavare. Abbanoa dichiara: «In futuro valuteremo ulteriori canali di comunicazione, anche via numeri di telefono cellulare».

