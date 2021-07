Inventario dei danni dopo il devastante incendio di ieri sera a Maracalagonis, con i Vigili del fuoco che hanno anche effettuato un sopralluogo per risalire alle cause del rogo.

L'incendio si è sviluppato all'interno di due terreni privati tra la vegetazione, uno utilizzato come deposito dove le fiamme hanno coinvolto automezzi meccanici, una ruspa, alcuni muletti, un camion, autovetture in disuso, fusti di olio esausto e attrezzature. Nell'altro terreno confinante, le fiamme oltre alla vegetazione hanno aggredito attrezzature agricole, balle di fieno, e hanno lambito una struttura abitativa coinvolgendo degli animali: conigli e galline sono rimasti carbonizzati.

Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando durante le operazioni di spegnimento hanno invece messo in salvo numerosi animali: un mulo, anatre e cavalli. Le squadre hanno operato con due APS, due autobotti di supporto, un'automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e un carro con autorespiratori.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, verso le 22 sono stati avviati i rilievi di legge per stabilire le cause del rogo. Indagano anche i carabinieri.

A Maracalagonis sono intervenuti anche i volontari del Masisie.

