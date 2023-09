Ancora una volta la Sardegna dimostra la sua profonda fede per Santa Greca, una devozione così antica che non si conosce nemmeno con precisione da quanti anni si svolge la Festa.

In moltissimi da tutta l'Isola non sono voluti mancare alla processione per le vie di Decimomannu, seguita poi dalla messa, quest'anno officiata da Monsignor Carlo Cani della Diocesi di Iglesias. La chiesa di Santa Greca non ha potuto contenere il gran numero di fedeli desiderosi di partecipare alla cerimonia.

Fedeli in chiesa (foto Mura)

Altrettanto sentita la parte civile della festa decimese, che tra il polo fieristico e le vie chiuse al traffico ospita centinaia di bancarelle e "locande" dalle quali fin dalle prime ore del mattino provenivano profumi invitanti di arrosti di carne e pesce, e le inconfondibili musiche delle giostre.

Dopo il pienone di ieri notte oggi si replica, almeno queste sono le aspettative delle attività commerciali, e stasera appuntamento alle 21 con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Domani mattina sempre alle dieci si ripeterà la processione. I festeggiamenti si concluderanno martedì 26 settembre.

