Si festeggerà domani ad Assemini e Decimomannu la “Giornata nazionale degli alberi”, istituita nel 2013 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo scopo della ricorrenza è quello di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Dal 2015 a oggi sono stati messi a dimora 40 mila alberi e arbusti autoctoni di ogni regione in oltre 200 città italiane.

Aderiranno all’iniziativa green anche i due Comuni: «Domani alle 11 - spiega l’assessora al Verde pubblico Alessia Meloni - ci ritroveremo al parco delle Terre cotte per la piantumazione di una quindicina di alberi insieme a 240 alunni della scuola Primaria Dionigi Scalas di corso Europa. Sarà un momento di condivisione delle pratiche di cura e gestione che la ditta del verde pratica quotidianamente».

A Decimomannu, invece, l’appuntamento è per le 9.30: «La giornata intitolata “Un albero per il futuro” - racconta la sindaca Monica Cadeddu - si svolgerà nel parco di Santa Greca. In particolare verrà presentato un progetto a cura dei Carabinieri forestali e del Centro anticrimine natura di Cagliari, i quali parleranno dell’importanza di proteggere il nostro ambiente. La mattinata è organizzata in collaborazione con la Polizia Locale di Decimomannu e alla presenza dei ragazzi delle scuole elementari e medie. Il messaggio che si vuole inviare è questo: venite a piantare un seme di speranza con noi e contribuiamo insieme a un futuro più verde e sostenibile».

