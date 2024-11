Questa notte due auto, una a Decimomannu intorno a mezzanotte e una ad Assemini verso le 3, hanno preso fuoco a poche ore di distanza. Se si tratti di cortocircuito o incendio doloso lo potranno dire solo gli accertamenti delle cause.

A Decimomannu, in via Cagliari, l’auto coinvolta è una Renault Captur parcheggiata a bordo marciapiede. Le fiamme, propagatesi velocemente, hanno distrutto completamente l’auto e danneggiato un’abitazione limitrofa recentemente restaurata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari, gli stessi che poco dopo hanno domato le fiamme in via Pio IX ad Assemini. Anche in questo caso una Fiat 500 in sosta è rimasta completamente distrutta, ma le fiamme non sono riuscite a diffondersi nelle strutture adiacenti. Sul posto ha operato una squadra di pronto intervento con un’autopompa serbatoio e cinque operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

In entrambi gli incendi nessuna persona è rimasta coinvolta.

