È nato in Inghilterra ma ormai è come se fosse sardo. Si sente spesso parlare di emigrati dall’Isola alla ricerca di lavoro e nuove esperienze. C’è però anche chi arriva dall’estero e in Sardegna ci rimane.

È quanto capitato a Glenn Bryan, titolare e direttore di una scuola di inglese a Sestu, ”I Speak English”. Un inglese che ha scelto la Sardegna creando qui il proprio business e una famiglia. “Sono arrivato a Cagliari la prima volta nel 2006”, racconta Bryan. “Sono sempre stato appassionato di lingue e mi sono abilitato ad insegnare la lingua inglese ai non-nativi. Sono laureato in Economia e Commercio. Tutto questo mi ha permesso di avviare e gestire la mia attività, una scuola di inglese. Insegno la mia lingua madre anche all’Università di Cagliari. Faccio quindi ciò che mi piace. La mia missione personale è quella di far comunicare le persone in inglese per scopi personali, accademici o professionali”.

Bryan è originario di Preston, nel Nord Inghilterra. Un capoluogo di contea con una popolazione di circa 150mila abitanti e un’università che condivide diverse caratteristiche con quella di Cagliari.

Tanti i motivi della sua scelta di trasferirsi. "Cagliari per me ha una bellezza rara - continua, – evidenziata dalla sua storia ricchissima. In ogni suo angolo emerge la sua antichità. Favoloso il suo mare. Poi, non per ultimo, lo stile di vita che mi ha fatto subito innamorare. Dopo diciotto anni sono ancora qua. Vivo con mia moglie sarda e i nostri due figli bilingue. Cagliari è ormai la mia seconda città natale”.





