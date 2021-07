I carabinieri di Maracalagonis hanno arrestato un 19enne, domiciliato presso una comunità terapeutica. Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è visto revocare il beneficio con conseguente trasferimento al carcere di Uta.

I carabinieri durante la notte hanno effettuato un vasto servizio di prevenzione sul territorio di competenza, sino a Solanas.

Controllate diverse persone, sottoposte anche al test alcolico che ha dato per tutti risultato negativo.

I controlli saranno intensificati per tutta la giornata e per domani in concomitanza col prevedibile grande traffico domenicale.

