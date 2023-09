Al via a Soleminis l’ottava edizione della manifestazione “E...State insieme in allegria” organizzata dalla Pro Loco nell’ambito dei festeggiamenti per il 350° anniversario della rifondazione del paese. Si parte domani con le attività di animazione per bambini. Alle 18 in Piazza Berlinguer si terrà la gara delle torte preparate dai piccoli concorrenti con l’aiuto di un adulto.

Venerdì in via Roma(angolo via Dritta) il primo spettacolo musicale con il concerto reggae degli Hungry Mob. La Festa dell’Estate, patrocinata dall’amministrazione comunale, proseguirà la prossima settimana: giovedì 21 settembre, alle 21.30 in Piazza Berlinguer, la Compagnia Teatrale Doliense metterà in scena la commedia in lingua sarda “Contus e chistionis”. Venerdì 22, chiusura della manifestazione con la serata di arte, teatro, musica e cultura “Unu mericeddu de Cabudanni” a cura di Ottavio Congiu.

