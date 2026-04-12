C’è un filo invisibile, ma robusto come la fibra del legno, che sta per unire la comunità di Assemini alla Polonia. È quello intessuto da Francesco Cau e Antonino Ruggeri, due nomi storici della scultura asseminese, che hanno unito i loro scalpelli per un gesto di profonda amicizia e spiritualità: la realizzazione a quattro mani di una statua raffigurante San Giovanni Nepomuceno.

L’opera non è solo un manufatto artistico, ma un dono destinato a Padre Adam Rakus, dal 2019 guida della parrocchia di San Pietro insieme a don Paolo Sanna. Il sacerdote porterà la scultura nel suo paese d’origine come simbolo tangibile del legame nato tra la terra sarda e la sua terra natia. La scelta del soggetto non è casuale: San Giovanni Nepomuceno, martire del segreto confessionale e protettore dalle alluvioni, è una figura carissima alla tradizione mitteleuropea, rendendo il dono un omaggio colto e sentito alle radici di Padre Adam.

I due autori rappresentano l’eccellenza dell’artigianato locale: Francesco Cau, classe 1947, è il poeta del legno che da una vita trasforma radici e tronchi in forme plastiche e vibranti; Antonino Ruggeri, scultore ipovedente, è la prova vivente che l’arte passa attraverso il tatto e il cuore prima che dagli occhi, avendo già arricchito le piazze di Assemini con monumenti che parlano di identità e solidarietà.

Prima di intraprendere il viaggio verso il Nord Europa, la scultura sarà esposta nella chiesa di San Pietro ad Assemini. Un’occasione preziosa per la cittadinanza di ammirare da vicino il risultato di questa collaborazione unica, testimonianza di una comunità che sa aprirsi all’esterno senza dimenticare il valore dei propri maestri. Un pezzo di Assemini sta per partire, portando con sé il profumo del legno sardo e un messaggio di pace universale.

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