Si inaugura sabato mattina a Settimo San Pietro la nuova sede di cura palliativa “Hospice Madonna di Fatima” In occasione della festa di San Martino e della Giornata nazionale delle cure palliative. L'opera è stata realizzata dalla Cooperativa O.S.A.T. I lavori sono iniziati il 10 dicembre 2018. L'hospice è costituito da piccoli moduli uniti da un lungo corpo centrale, con le 15 stanze di degenza che si affacciano sul giardino e su ampi spazi verdi.

La progettazione, studiata in collaborazione con la Facoltà di architettura dell'Università di Cagliari, è nata da un'iniziativa della Cooperativa O.S.A.T presente da oltre 30 anni nel settore dei servizi di assistenza sanitaria verso soggetti particolarmente svantaggiati, tra cui dal 2011 quello rivolto a persone affette da patologie in fase terminale, anche non oncologica, mediante una cura di tipo palliativo erogata in un “hospice” a Quartu Sant’Elena.

La sede mantiene l’accreditamento e la convenzione con la ASL, fornendo il servizio senza alcun costo a carico degli utenti. L'inaugurazione di sabato prevede anche un convegno che sarà Introdotto da Bruno Farci, presidente della Cooperativa OSAT e direttore sanitario dell’Hospice Madonna di Fatima - interverrà l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria e l’Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Interveranno anche pazienti, familiari e volontari. Al termine, l’ arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi celebrerà la S.Messa e benedirà i locali.

