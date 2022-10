Un’associazione impegnata con la cultura e il sociale. “Is pastoris de Brucei”, dopo a aver organizzato ad agosto la festa della capra e della vitella arrosto, hanno avviato negli ultimi mesi anche il laboratorio della creatività per bambini. Da questo pomeriggio a domani, gli elaborati potranno essere ammirati in una mostra d’arte decorativa allestita nei locali dell’ex edicola di Piazza Repubblica: nell’occasione saranno esposte anche creazioni realizzate da artigiani di Burcei. La rassegna sarà inaugurata oggi alle 16,30. Resterà aperta sino alle 19,30 con riapertura e chiusura domani con gli stessi orari. L'associaizone "Is pastoris de brucei" è presieduta da Antonio Cabanu.

Mobilitato a Burcei anche il Centro di aggregazione sociale che ha proposto la “Festa de is animeddas”. Domani lunedì, verrà invece proposta la “Nutella party” al Centro di aggregazione. Tutti appuntamenti destinati a coinvolgere non solo i bambini e gli artigiani ma anche le famiglie.

