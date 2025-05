Un incidente stradale gli era costato la vita mentre in auto percorreva una strada di Castiadas. Così morì Ale Massessi, imprenditore, sportivo, amante della musica: a lui è dedicata domani, domenica, presso il Sunshine Rey, in via delle Agavi, dalle ore 10 fino alle 20, la quarta edizione del Memorial "Ale and Friends".

Sul palco di fronte al mare si esibiranno una trentina di Disc Jockey e vocalist con dieci ore di pop, hip-hop, fanky, rock, elettronic e music. Sarà presente il Dj "Prezioso".

Ale Massessi era un giovane straordinario pieno di idee, amico di tutti, un imprenditore turistico che amava Costa rei con esperienza anche nel nord Italia. Da ricordare la sua partecipazione a diverse edizioni del carnevale a Villaputzu.

