Costa Rei più sicura grazie ai lavori da mezzo milione di euro per mettere in sicurezza il rio Prumareddu. Gli operai sono già al lavoro nel tratto compreso tra piazza Colombo, via Ichnusa e via Valle degli Oleandri.

Saranno posizionati dei tubi interrati che avranno il compito di far defluire le acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti. Allo stesso tempo si provvederà a ripulire l’alveo del fiumiciattolo.

«L'avvio di questi lavori rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle problematiche legate alle acque meteoriche nell'area di Costa Rei – ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Federico Lai - Si tratta di un investimento che mira a garantire una maggiore sicurezza e stabilità ambientale per tutta la comunità».

