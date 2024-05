Costa Rei invasa dai motocilisti (e dai turisti) come mai prima d’ora nel mese di maggio. Il merito è dell’evento “Motorei” organizzato dal nuovo centro commerciale naturale con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Muravera. In Piazza Colombo si son così viste oltre mille moto di tutti i tipi provenienti da ogni angolo della Sardegna e non solo.

Numerosi i riconoscimenti: a Pietro Ceccaroni è andato il premio per il motociclista proveniente da più lontano (è arrivato da Foligno percorrendo 580 chilometri). A Paolo Pinna, 78 anni di Carbonia, il premio come motociclista più anziano. Simone Spano, originario di Collinas, è invece stato premiato per la moto più antica (una Cimatti degli anni Sessanta). Premiato anche il motoclub più numeroso, quello di Sarroch (l’SS 195, come la strada).

I turisti, oltre alle moto, hanno assistito allo spettacolo dello stuntman Giampaolo Sassu. In piazza anche musica, bancarelle e buon cibo. «Una bellissima giornata – ha detto Tony Perseo, manager del Ccn di Costa Rei – che ha visto una partecipazione oltre le aspettative. Significa che Costa Rei è pronta per diventare un meta molto frequentata anche ad aprile e maggio».

© Riproduzione riservata