Si svolge sabato sera a Sinnai il Concerto di fine anno in programma nella Piazza Sant'Isidoro. Per l'occasione, dalle ore 14 del 28 dicembre alle alle ore 2 del 29 dicembre, all’interno della Piazza Sant’Isidoro, sarà vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici.

L'ordinanza è stata firmata dalla sindaca Barbara Pusceddu. E' invece consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. E' altresì consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno del locale di vendita con esclusione delle aree di pertinenza esterne. E' anche vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio. Tutto questo ovviamente per la sicurezza.

