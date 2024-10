Un motociclista di 63 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, è in gravi condizioni dopo essere finito con la moto contro il guardrail lungo la 554 in territorio di Cagliari, direzione Quartu.

Per cause non accertate il 63enne ha perso il controllo della sua Honda da enduro e dopo una sbandata ha urtato il guardrail di sinistra, finendo sull'asfalto e strisciando gamba, braccio e volto.

Gli altri automobilisti in transito hanno dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cagliari che si stanno occupando dei rilievi e il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata