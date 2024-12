Lungo la strada statale 387, presso la via Cagliari a Sant'Andrea Frius, verso le 17, un’auto è andata a schiantarsi contro il muro di un'abitazione privata. Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, il parroco del paese, don Angelo Cardia che è stato soccorso immediatamente prima da alcuni presenti e poi dall'ambulanza Mike del 118 proveniente da Senorbì. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'auto – che procedeva a bassa velocità visto che si trovava già nel centro abitato – è stata vista andare dritta contro il muro dell'abitazione di un privato, causando alcuni danni alla condotta dell’acqua.

L'auto di don Angelo Cardia, parroco di Sant'Andrea Frius, dopo l'incidente (foto Montisci)

Le cause dell'incidente sono tutt'ora sconosciute, con i carabinieri della compagnia di Dolianova che – accorsi sul posto – stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire le cause dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di un malore improvviso, o di un mal funzionamento della vettura, visto che sull'asfalto non risultano segni di un possibile tentativo di frenata e i presenti non hanno visto alcun tipo di manovra per raddrizzare la macchina, a ridosso della curva. Il parroco era di rientro da una visita dal proprio medico di fiducia a Sestu.

Il luogo dell'incidente a Sant'Andrea Frius che ha coinvolto il parroco, don Angelo Cardia (foto Montisci)

Al momento dell'accaduto, il ferito era cosciente, ma lamentava alcuni dolori all'altezza delle gambe e della schiena. Attualmente risulta essere stato trasportato presso il Policlinico di Monserrato in codice rosso. Nessun’altra persona risulta fortunatamente coinvolta, nonostante un orario dove a Sant'Andrea Frius proprio in quella zona, sono aperti tutti i bar e una pizzeria dove abitualmente i paesani si ritrovano per mangiare una pizza da passeggio o una birra, spesso stando fuori dal locale, che risulta essere subito dopo il luogo dell'incidente.

© Riproduzione riservata