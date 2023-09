Un elicottero HH-139 B dell'80° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare, di base a Decimomannu, è intervenuto nella notte per recuperare e soccorrere da una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias un uomo di circa 30 anni, di nazionalità turca, in pericolo di vita per gravi problemi cardiaci.

L'uomo - spiega l'Aeronautica Militare - si era sentito male durante la navigazione e dopo la richiesta di aiuto da parte dell'equipaggio della nave alle stazioni di soccorso marittime è immediatamente scattata la procedura di emergenza ed il coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 4 ha disposto il decollo di un elicottero del soccorso aereo della base di Decimomannu.

L'equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base sarda e dopo aver raggiunto l'imbarcazione, calato l'aerosoccorritore con verricello, ha eseguito il recupero - sempre con il verricello - dell'uomo barellato, successivamente trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

