Teneva nascoste le dosi di cocaina da spacciare all’interno del manico di una scopa. Ma gli agenti della Polizia di Stato di Cagliari sono riusciti a trovare la sostanza illegale, arrestandolo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un 50enne di Serramanna.

I Falchi della Squadra Mobile erano sulle tracce dell’uomo da giorni. Poi hanno deciso di far scattare il blitz nel suo appartamento.

La perquisizione

Al termine della perquisizione sono saltate fuori in totale 15 dosi di cocaina, occultate come detto nel bastone di una scopa, e anche 9mila euro in contanti, che il 50enne teneva nascosti in un mobile della cucina, ritenuti provento dell’attività di smercio della droga.

L'arrestato è stato così posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata