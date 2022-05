Un 38enne, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri a Dolianova, in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 38enne è stato fermato attorno alle 17.30, in via Roma a Ussana, per normali controlli mentre era alla guida del proprio furgone. L'uomo è stato trovato in possesso di un barattolo contenente 5 dosi singole confezionate di cocaina per un peso totale di 2,3 grammi, nonché denaro contante per un importo complessivo di 640 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella perquisizione domiciliare che ha fatto seguito, trovate anche una spatola metallica con residui di cocaina utilizzata per il taglio e il frazionamento dello stupefacente e denaro contante in banconote di piccolo e medio taglio per un valore di 13.650 euro.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

