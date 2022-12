L'appuntamento di Trexenta Experience previsto per oggi, sabato 10 dicembre, a Gesico, è annullato. Doveva tenersi in località Monte San Mauro, punto panoramico del paese e ricco di segreti archeologici. Ma a causa dell’allerta meteo che resterà in vigore per tutta la giornata, l’amministrazione comunale – mettendo in prima piano la sicurezza delle persone – ha preso la decisione di annullare la giornata dedicata all’archeologia e alla scoperta del territorio.

L’appuntamento però è solo rimandato, a data da destinarsi. Dopo la buona partecipazione delle precedenti tappe nei paesi della zona, c’era molta attesa per vivere un’intera giornata alla scoperta della storia e delle particolarità archeologiche del Monte San Mauro e della chiesetta campestre dedicata al santo.

L'iniziativa nasce dentro il programma e la manifestazione di Trexenta Experience, un viaggio alla riscoperta del territorio, fortemente voluto dall'Unione dei Comuni, dove protagonista assoluto è il visitatore che, attraverso varie tappe – della durata di due mesi – viene coinvolto in un'esperienza emotiva, sensoriale, storica, ambientale, ma anche fisica e intellettuale. Il percorso, pensato per appuntamenti del fine settimana, attraversa e coinvolge i paesi di Senorbì, Ortacesus, Siurgus Donigala, Pimentel, Suelli, Guasila, Gesico, Selegas e Guamaggiore.

Trexenta Experience mira alla valorizzazione delle risorse archeologiche, a quello che viene chiamato un turismo "lento" e di qualità e che si affida alla forza della cultura, delle feste e dei riti religiosi e alla tradizione, sia essa musicale, culinaria, o dei costumi e delle usanze tipiche. In sintesi: una innovativa evoluzione culturale della fruizione turistica, dove l'ospite diventa attore attivo principale grazie a esperienze indimenticabili, nelle suggestive località archeologiche.

