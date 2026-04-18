Castiadas, via alla riqualificazione della piazza di fronte alle ex carceriIn programma anche un sistema di videosorveglianza e l’infopoint
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Via alla riqualificazione della piazza (e della zona) che si trova di fronte alla struttura delle ex carceri di Castiadas. Il progetto dal valore complessivo di un milione e 200mila euro (ora sono partiti i lavori del primo lotto) prevede, fra le altre cose, nuove pavimentazioni in granito e acciottolato, riqualificazione della Piazza Foresteria con finiture in calcestruzzo architettonico, sistemazione della fontana e delle scale di accesso, potenziamento del verde e dell’arredo urbano e un impianto di illuminazione a led ad alta efficienza.
In programma anche un sistema di videosorveglianza e l’infopoint. Un intervento, insomma, che si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un borgo antico nella zona dell’ex colonia penale, a Castiadas Centro. Un borgo che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe fungere da polo turistico e culturale del Sarrabus.
«Il nostro obiettivo – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – è quello di completare i lavori entro i mesi di aprile-maggio del prossimo anno. La nuova piazza sarà il vero salotto del centro storico, un luogo di incontro destinato a diventare uno dei punti più attrattivi del sud-est della Sardegna. Ci saranno, insomma, dei servizi adeguati per i numerosi turisti che non solo durante la stagione estiva frequentano l’area».