Strade più sicure per chi si appresta a raggiungere il mare di Castiadas.

In questi giorni gli operai sono al lavoro per posizionare dei dissuasori e ritracciare la segnaletica orizzontale. Gli interventi riguardano in particolare la zona di Villa Rei e via Islacus, a San Pietro.

«Tra le altre cose – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – stiamo provvedendo a sistemare nuove barriere stradali sui ponti e sugli attraversamenti e al ripristino delle banchine stradali. Tutto questo ci consentirà una migliore organizzazione del territorio nel periodo di massimo afflusso turistico».

