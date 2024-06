Nuove tariffe per l'imposta di soggiorno per il 2024, a Castiadas con l'obiettivo di garantire un servizio di qualità e promuovere un turismo eccellente: si pagheranno 4 euro per notte nei 5 stelle; 3,50 euro nei 4 stelle; 2,50 nei 3 stelle; un euro nei campeggi e nelle strutture fino a 2 stelle, ma anche in agriturismi e strutture rurali nei mesi di luglio e agosto.

«Queste tariffe», dice il sindaco Eugenio Murgioni, «sosterranno interventi di valorizzazione e promozione delle nostre risorse naturali e culturali. Ricordiamo che il Comune, attraverso uno sportello dedicato, è sempre disponibile per supportare la cittadinanza e gli operatori nel comprendere e applicare la normativa sulla stessa imposta di soggiorno».

