A Camisa, una delle principali borgate di Castiadas, l’acqua della rete idrica è di nuovo potabile.

Dopo lo stop dei giorni scorsi i nuovi controlli del laboratorio analisi di Abbanoa hanno infatti certificato che l’acqua è conforme ai requisiti di legge relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il prelievo, effettuato in data 22 maggio in via Camisa, ha cioè evidenziato valori pari a zero per i parametri microbiologici analizzati (Escherichia coli e Coliformi totali), a conferma dell’assenza di contaminazioni.

«Si tratta di un importante risultato – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che testimonia l’efficacia dei sistemi di controllo e potabilizzazione messi in atto da Abbanoa e la costante attenzione alla tutela della salute pubblica».

