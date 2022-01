I carabinieri hanno denunciato un trentasettenne di Selargius che si trova agli arresti domiciliari a Castiadas. In particolare i militari nel corso di un controllo hanno accertato che presso il domicilio dell'uomo era presente il di lui padre, in violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento che ordina gli arresti domiciliari, emesso dall'Ufficio GIP del Tribunale di Cagliari e che vieta al detenuto di ricevere persone in casa.

