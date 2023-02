Il Comune di Castiadas ha ottenuto diversi contributi con la finanziaria regionale. Graditissimi ovviamente dal sindaco e dall'amministrazione comunale e dai residenti. Il sindaco Eugenio Murgioni ha però qualcosa da dire per le notizie riportate dai social.

"Mi sono imbattuto in un post avente ad oggetto i finanziamenti ricevuti dal Comune di Castiadas con l’approvazione della finanziaria regionale - scrive il primo cittadino sarrabese -. Non è mia abitudine intervenire in merito ai rapporti politici che portano buoni risultati. Considerati i contenuti del post ritengo doveroso fare qualche precisazione. I finanziamenti destinati al nostro Comune sono il frutto di un lavoro di squadra portato avanti negli anni con grande impegno da tutti i componenti della giunta e dell’amministrazione nel suo complesso. Sono la conseguenza dell’intensa attività di programmazione e progettualità e non meno importante, di lungimiranza e acume politico. Risulta, infatti, piuttosto difficile credere che le importanti somme stanziate siano da attribuirsi in via esclusiva o principale al supporto estemporaneo di qualche politico regionale, considerato che il crescente bisogno di risorse impone una selezione dei destinatari proprio in ragione dei progetti e delle finalità che s’intendono perseguire”.

“Spiace - continua Eugenio Murgioni - apprendere che questo risultato (indubbiamente di rilievo per il nostro Comune) sia stato utilizzato, o meglio strumentalizzato, per far emergere l’individualismo e non la valorizzazione del lavoro di squadra alla base del risultato raggiunto. Del resto fornisco aggiornamenti costanti e periodici sui progetti in cantiere, sulle iniziative intraprese, su quanto realizzato etc. ringraziando ed evidenziando in ogni occasione i consiglieri comunali e coloro che, in qualsiasi modo e al di là degli schieramenti, abbiano contribuito all’obiettivo che resta sempre e soltanto uno: il bene di Castiadas. Anche in questa occasione mi sento di poter dire che non è stato diverso e che anche questo obiettivo è stato raggiunto grazie ad un proficuo ed intenso lavoro di squadra, svolto nell’impegno e nel silenzio da tutti i colleghi consiglieri; certamente anche tessendo rapporti politici con i propri interlocutori regionali che hanno consentito al nostro Comune di ottenere i finanziamenti in parola. Questi riguardano: un milione di euro per la realizzazione di parcheggi lungo il litorale (adeguamento e rifacimento infrastrutturale delle strutture esistenti). Questi finalmente ci permetteranno di completare il recupero di tutti i parcheggi e offrire, per la prossima estate, una Castiadas più bella e ben organizzata con bei servizi. Assegnati anche 600 mila euro per il completamento della piazza antistante la struttura delle ex carceri”.

“Per questi due finanziamenti - conclude il sindaco - i ringraziamenti vanno ai veri protagonisti presenti in Consiglio regionale, che ringrazierò personalmente a nome di tutta l’amministrazione al momento opportuno, avendo avuto l’intelligenza e la cultura politica di lavorare per il bene della nostra comunità in silenzio e senza bisogno di momenti di protagonismo”.

Raffaele Serreli

