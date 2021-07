Vanno avanti nel territorio di Castiadas i lavori per la bonifica ordinaria dei canali, che da troppi anni non venivano manutenuti con tutti i rischi conseguenti. I lavori iniziati nel 2019 continueranno anche per tutto il 2021/2022.

Le risorse spese sino ad oggi sono state di 460mila euro. Altri 300mila euro sono disponibili per i prossimi due anni.

"Un intervento – dice il sindaco Eugenio Murgioni - assolutamente necessario per la sicurezza del territorio, teatro in passato di diversi eventi alluvionali. Si tratta della pulizia dei canali realizzati dall'Etfas negli anni 50, durante i lavori di bonifica della piana di Castiadas. Canali importantissimi per l'equilibrio naturale che si è creato con l'uomo che vive quest'oasi in serenità. La nostra è una terra ad alto rischio idrogeologico che difficilmente si sarebbe potuta abitare senza la realizzazione di queste infrastrutture, che hanno bisogno di attenzione ma soprattutto di continua manutenzione. Il prossimo progetto riguarderà in particolare i canali della zona San Pietro e il litorale”.

© Riproduzione riservata