Castiadas punta sulle comunità energetiche. Il 6 dicembre alle 17 nell’aula consiliare di Olia Speciosa si terrà la prima assemblea pubblica per capire, appunto, come far nascere in paese la comunità energetica. «Si tratta», ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni, «di un progetto innovativo e ambizioso, vogliamo dimostrare come una piccola comunità come Castiadas possa essere un esempio di innovazione e sostenibilità».

Da qui l’invito alla partecipazione: «Sarà un’occasione», ha aggiunto Murgioni, «per conoscere tutti i dettagli del progetto, fare domande e scoprire come potete diventare parte attiva di questa trasformazione. Assieme valuteremo le opportunità e i benefici per il territorio».

Il Comune, nella progettazione e realizzazione della comunità energetica, sarà supportato da una società di grande esperienza nel settore.

