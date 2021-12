Incendio questa mattina a Capoterra. Intorno alle 9 è scattata l’emergenza per un rogo che si è sviluppato in un appartamento di via Matteotti, al piano superiore di uno stabile su due livelli.

Le fiamme hanno raggiunto varie stanze, gli arredi e la copertura di una terrazza. Nel corso dell’intervento sono state localizzate e messe in sicurezza tre bombole di GPL, mentre un cagnolino è stato trovato senza vita.

Una delle bombole messe in sicurezza (foto Vigili del fuoco)

I Vigili del fuoco operano con un'autopompa serbatoio, un'autobotte, un'autoscala e un carro autorespiratori per un totale di quattro automezzi e undici uomini. In via precauzionale è intervenuta anche un’ambulanza del 118 ma nessuna persona risulta coinvolta.

Presenti inoltre gli agenti della Polizia locale.

Da stabilire le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata