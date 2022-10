Un furto quantificabile in “almeno 11mila euro” quello compiuto ai danni della Basket Disabili Sardegna di Quartu, che nei giorni scorsi ha scoperto come dal palazzetto dello sport di via Beethoven siano sparite due carrozzine per disabili oltre a materiale utile per lo svolgimento degli allenamenti.

Un gesto che rischia di ostacolare la ripresa delle attività dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, ma cui la dirigenza della società quartese ha deciso di non rassegnarsi e per cui è già stata avviata una raccolta fondi, con l’obiettivo di riacquistare almeno le due carrozzine.

La raccolta fondi è stata avviata on line sulla piattaforma "gofund.me", con link disponibile sulla pagina facebook di Basket DisabilI Sardegna.

"La dirigenza e la squadra rossoblù ringraziano fin d'ora coloro che risponderanno a questo appello”, spiegano da Quartu.

